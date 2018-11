(ANSA) – NAPOLI, 3 NOV – “Ho 24 anni e so che i prossimi sono fondamentali per me, ma so che è sempre importante il gol, se non segni tutti ti criticano. Noi attaccanti dobbiamo accettarlo”. Lo ha detto la punta del Napoli, Arek Milik, commentando il ritorno al gol contro l’Empoli: ha rotto un digiuno personale che durava dal 26 settembre. “Sono felice – ha detto il polacco – che Ancelotti mi abbia lodato anche quando non segnavo, ma fare gol mi dà felicità, fiducia, voglio segnare sempre. Purtroppo non accade sempre, in rosa abbiamo altri attaccanti fortissimi, li rispetto e, quando ho un’opportunità, cerco di approfittarne. Ho avuto due anni brutti per l’infortunio, ma ora sto bene e voglio migliorare ancora”. Tornando sulla vittoria sull’Empoli, Milik ha risposto all’arrabbiatura di Ancelotti, nonostante la vittoria per 5-1. “Possiamo dire – dice Milik – che il tecnico vuole sempre il massimo da noi. Ieri abbiamo giocato veramente bene, solo all’inizio della ripresa abbiamo commesso qualche errore”.