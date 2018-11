(ANSA) – NAPOLI, 3 NOV – “Per giocare partite così un calciatore aspetta tutta la vita, sono gare spettacolari. Il Psg è fortissimo ma noi vogliamo fare bene e vincere, giochiamo al San Paolo e tutto è possibile”. Lo ha detto l’attaccante del Napoli Arek Milik lanciando la sfida al Paris Saint Germain, per la sfida di Champions League in programma martedì sera. “In questo Ancelotti è molto importante – ha aggiunto l’attaccante polacco – lui ha vinto tutto e ha l’esperienza giusta. Vogliamo giocare un bel calcio e vincere partite importanti, andare avanti in Champions e per avere questo dobbiamo portare a casa i tre punti martedì”.