(ANSA) – BOLOGNA, 3 NOV – È stato ritrovato vivo un pensionato 70enne che si era allontanato da casa giovedì pomeriggio a Lama di Reno, nel territorio di Marzabotto. A trovarlo, verso le 13, sono stati gli uomini del Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna che lo hanno localizzato in un’area boschiva in un calanco profondo circa 20 metri, dove era probabilmente scivolato. L’uomo è stato recuperato con tecniche alpinistiche, poi caricato su un’ambulanza del 118 e portato in ospedale in condizioni piuttosto serie. Dopo la scomparsa i familiari avevano lanciato appelli anche sui social, preoccupati per le condizioni di salute dell’uomo. Oltre al Saer, alle operazioni di recupero hanno partecipato vigili del fuoco e carabinieri.(ANSA).