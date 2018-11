(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 3 NOV – “Le vittorie aiutano a farti star bene, ma non è il momento dei sorrisi, dobbiamo battere il ferro: tutti quanti ci stanno aspettando e noi non dobbiamo mollare di una virgola”. Dopo due vittorie consecutive, Rino Gattuso chiede continuità al Milan, “accantonando gli alibi”, a partire da quello degli infortunati indisponibili per la partita contro l’Udinese. “Ci mancano alcuni giocatori importanti, ma dobbiamo giocare una partita vera; dopo Inter e Roma, l’Udinese è la squadra più fisica, con tanti giocatori che arrivano a un metro e novanta. Dobbiamo stare molto attenti e fare una partita – ha detto l’allenatore alla vigilia della sfida del Friuli -. Oggi non è stato un grandissimo allenamento prepartita, c’era un po’ di stanchezza, qualcuno non ha ancora recuperato a livello mentale. Spero domani di vedere più voglia, più fame e cattiveria”.