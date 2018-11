(ANSA) – TORINO, 3 NOV – Il reclamo del Torino contro la squalifica per un turno a Mazzarri, espulso nella partita contro la Fiorentina “lo abbiamo fatto per precisare bene cosa era successo, di portare a conoscenza tutto. Ora vorrei non parlarne più”. Così l’allenatore dei granata, regolarmente presente nella conferenza stampa della vigilia, anche se domani non sarà il panchina, poiché la squalifica è stata confermata. Mazzarri è tornato anche sulle proposte del Torino, tra cui quella di dare la possibilità agli allenatori di chiedere l’intervento della Var. “Le idee del presidente Cairo – ha detto – vanno nella direzione di contribuire a migliorare il nostro calcio. Anch’io ho contribuito a queste proposte e mi fa piacere che tre ex arbitri internazionali abbiano recepito bene il messaggio”.