(ANSA) – MOSCA, 3 NOV – Il controverso uomo d’affari uzbeko Gafur Rakhimov è il nuovo presidente dell’Aiba, la federazione internazionale di pugilato nonostante le preoccupazioni espresse dal Comitato olimpico internazionale che aveva minacciato l’esclusione del pugilato dai Giochi di Tokyo 2020 in caso di sua elezione. Rakhimov – indicato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come uno dei più pericolosi criminali del suo Paese – ha ottenuto 86 voti su 134 schede scrutinate nel corso del congresso Aiba in corso a Mosca battendo l’unico rivale, l’ex pugile e politico kazako Serik Konakbayev.