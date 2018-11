(ANSA) – TORINO, 3 NOV – “Raccogliere quanto seminato”, è l’obiettivo del Torino secondo Mazzarri, atteso dalla trasferta di Marassi con la Samp dopo i pareggi con Bologna e Fiorentina. “Abbiamo grande rispetto della Samp – la premessa del tecnico granata, che domani sarà sostituito in panchina dal vice Frustalupi vista la squalifica -, ma sappiamo che abbiamo giocato un buon calcio, messo in difficoltà la Fiorentina ma raccolto meno di quanto seminato. Siamo consapevoli della nostra forza”. I granata nelle ultime due partite hanno raccolto solo due punti, pagando amnesie o crolli mentali durante lo svolgimento del match: “Vorrei vedere il mio Toro per 90′ invece che per 70′ – stuzzica i suoi Mazzarri -. Le prima giornate facevamo tanto volume ma poche occasioni pulite e palle gol: ora si iniziano a vedere palle gol nitide”. Mazzarri seguirà la partita dalla tribuna, ma le idee sulla formazione sono già solide: “Chi ha giocato le ultime partite sta bene, meno cambio meglio è”. Si accomoderanno in panchina sia Soriano sia Zaza.