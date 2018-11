(ANSA) – VISSO (MACERATA), 3 NOV – “Come da cronoprogramma, sono state consegnate le ultime Sae (Soluzioni abitative d’emergenza, ndr) di Visso con la sostituzione dei pannelli isolanti”. Lo comunica in una nota il Consorzio Arcale dopo l’intervento per ovviare alle parti danneggiate dall’umidità nella fase antecedente al montaggio: “L’impegno preso dal consorzio Arcale all’indomani delle segnalazioni dei cittadini quindi è stato rispettato. Va ricordato che nel periodo in cui si sono svolti i lavori, il consorzio si è fatto carico di offrire una sistemazione alternativa alle famiglie interessate dal problema”. Soddisfatto il presidente del consorzio Arcale Giorgio Gervasi: “Abbiamo rispettato – osserva – l’impegno preso con i cittadini di Visso. La sostituzione dei pannelli isolanti ha riguardato 56 Sae sulle 1.600 consegnate, quindi una percentuale di circa il 3% del totale. Le Sae erano in garanzia e ci siamo subito attivati per risolvere questa problematica, rispettando i tempi previsti”.