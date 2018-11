(ANSA) – URBINO, 3 NOV – “Sono orgoglioso di questo riconoscimento e sono molto emozionato. Non vedo l’ora di poter essere a Urbino per la cerimonia ufficiale di conferimento del premio”. Con queste parole il giornalista statunitense Bret Baier, Chief Political Anchor di Fox News, ha commentato il premio “Urbino Award” 2018 che gli è stato assegnato. L’annuncio ufficiale è avvenuto a Villa Firenze, residenza dell’ambasciatore d’Italia a Washington Dc Armando Varricchio per rinnovare il legame tra il giornalismo americano, gli Usa, la città di Urbino e le Marche. “Celebriamo la libertà di stampa – ha detto l’ambasciatore Varricchio – e come da tradizione la città di Urbino, il luogo che festeggia il pittore Raffaello nel 2020, ascolta le più grandi voci d’America”. Alla cerimonia hanno partecipato esponenti del mondo del giornalismo e dell’economia. Tra i presenti l’ambasciatore dell’Australia, Joe Hockey e quello degli Emirati Arabi Uniti, Yousef al Otaiba. Per Urbino c’era, tra gli altri, il vicesindaco Roberto Cioppi.