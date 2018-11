(ANSA) – ROMA, 3 NOV – “Ci buttano fuori? Quando Di Maio dice o con me o fuori afferma un’idea padronale di un Movimento in cui oggi sembra venire meno la dialettica e la capacità di ascolto e risposta. Inoltre si dovrebbe tenere presente che nel Movimento non c’è spazio per professionismi della politica. Qualcuno si dovrebbe ricordare che il secondo mandato è il raggiungimento del limite. Dobbiamo ricordarci che abbiamo tutti accettato di avere una data di scadenza”. Lo dice il senatore M5s Gregorio De Falco, ‘dissidente’ rispetto alla linea del Movimento sul decreto sicurezza di Salvini. “Se, come mi auguro, non verrà posta la fiducia in Aula al Senato – spiega – chiederò di sottoscrivere alcuni emendamenti presentati da altre forze politiche di cui condivido il contenuto: da Leu al Pd fino a Fi. Se metteranno la fiducia vedremo. Io confido molto nelle parole di Di Maio che ha detto che alcune correzioni al decreto sicurezza potranno essere decise in Aula”.