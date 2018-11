(ANSA) – BRESCIA, 3 NOV – È dolce la notte di Brescia: la Pro Recco vince 9-8 in casa dei lombardi nella sfida della seconda giornata di Champions League, e continua il suo cammino a punteggio pieno. Ma per primo gioisce il Brescia, in gol con Janovic dopo appena 70 secondi. La Pro Recco non si scompone e pareggia subito con Di Fulvio in superiorità (espulso Figlioli). A metà tempo i campioni d’Italia imboccano la corsia di sorpasso e non la lasciano più, fino all’8-9 finale. “E’ stata una partita difficilissima – ammette Ratko Rudic, tecnico della Pro Recco, a fine gara -. Siamo stati quasi sempre in vantaggio, poi nel finale il Brescia è arrivato a distanza di un gol e il match è diventato convulso. Sono molto contento, vincere qui è un ottimo risultato”.