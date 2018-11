(ANSA) – WASHINGTON, 3 NOV – Un uomo di 57 anni, Mike Carroll, residente a Long island, ha ritrovato insieme ai suoi due figli, scavando sotto la cantina di casa nella notte di Halloween, quelli che ritiene siano i resti del padre George, un veterano della guerra di Corea svanito nel 1961 senza lasciare tracce. Lo scrivono i media Usa. La madre Dorothy, morta nel 1998, non aveva mai fornito una risposta convincente sulla scomparsa del marito, sostenendo che un giorno se n’era andato per “fare qualcosa” e non era più tornato. Mike all’epoca aveva solo otto mesi e i suoi fratelli cinque, sette e nove anni. Tutti erano cresciuti poi con una terribile ‘voce’ familiare, ossia che il padre era sepolto in cantina. Così nella notte di Halloween Mike ha deciso di scoprire una volta per tutte se quella storia era vera e ha portato a termine gli scavi. “Ho sempre pensato che l’avrei trovato”, ha commentato Mike, anche se ora bisognerà attendere il risultato dell’esame del Dna per accertare l’appartenenza dei resti.