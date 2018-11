(ANSA) – MADRID, 3 NOV – Rimonta del Barcellona che solo nei minuti finali ha raggiunto e poi superato il Rayo Vallecano, battendolo per 3-2. La squadra di Valverde rivale dell’Inter in Champions è passata in vantaggio all’11 con Luis Suarez ma al 35′ ha subito il pareggio firmato da Pozo. Nella ripresa Garcia ha trovato il 2-1 del Rayo ma all’87’, quando il Rayo già sognava l’impresa contro la capolista, Dembelè ha trovato la rete del 2-2. Tre minuti dopo, al 90′, Suarez ha segnato il gol che è valsa la vittoria ai ‘blaugrana’, ora saliti in classifica a quota 24 punti, con quattro lunghezze su Atletico e Alaves (ma i baschi hanno una partita in meno). Di sette punti invece il vantaggio sul Real Madrid.