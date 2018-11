(ANSA) – ROMA, 4 NOV – La Gran Bretagna dovrebbe rimanere in un’unione doganale temporanea con l’Unione Europea dopo la Brexit, per evitare un confine fisico tra l’Irlanda del Nord e l’Irlanda. E’ il contenuto di un nuovo accordo che sarebbe stato raggiunto tra Londra e Bruxelles, secondo fonti vicine al dossier citate dal Sunday Times. Il primo ministro britannico Theresa May avrebbe ricevuto a riguardo delle concessioni dall’Ue. Il portavoce del primo ministro non ha tuttavia confermato queste informazioni, definendole una “speculazione”, secondo il canale televisivo di Sky News.