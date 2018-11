(ANSA) – TORINO, 4 NOV – “Tre punti importanti, ma dobbiamo fare ancora più fatica tutti insieme in difesa”. Soddisfatto per il decimo successo (su 11 partite) in campionato, Allegri è ancora perplesso per la fase difensiva. “Da qui a gennaio ci aspettano due mesi di grandi partite”, scrive su Twitter il tecnico della Juventus. Prima tappa mercoledì quando la Juve troverà sul suo cammino il Manchester United, contro cercherà di strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions.