(ANSA) – ROMA, 4 NOV – E’ stato sgomberato il liceo occupato Virgilio, al centro di Roma. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, al momento non ci sono state criticità. A quanto riferito, i ragazzi maggiorenni sono usciti dall’istituto mentre i minorenni sono stati affidati ai genitori. Il liceo di via Giulia era stato occupato domenica scorsa ed è rimasto aperto anche lunedì e martedì nonostante l’ordinanza dell’amministrazione comunale che imponeva la chiusura delle scuole nella Capitale per il maltempo. Ieri, spiega la Questura di Roma in una nota, la preside dell’istituto ha sporto denuncia con la richiesta esplicita di intervento della polizia per lo sgombero del liceo. “Dopo un iniziale tentativo di impedire l’accesso alle forze dell’ordine – continua la nota -, le operazioni si sono svolte senza alcuna criticità”.