(ANSA) – FERRARA, 4 NOV – Corsa contro il tempo nel Ferrarese per salvare i puledri di un ex maneggio fallito da qualche anno e abbandonato. In campo, tra i volontari che hanno segnalato e che si stanno occupando dell’emergenza, aggravata dal maltempo, c’è anche Nicole Berlusconi, nipote dell’ex premier. Il caso riguarda decine di cavalli rimasti allo stato brando a Valle Lepri, in zona Ostellato, in provincia di Ferrara. L’area fino al 2015 era un maneggio, poi fallito. All’inizio i cavalli erano una settantina, ora ne sono rimasti meno di cinquanta. Ultima vittima è “Resilienza”, puledro recuperato agonizzante proprio da Nicole Berlusconi. Nelle prossime ore verrà diramata un’ordinanza del sindaco per spostare i puledri da Valle Lepri. “Le colpe – afferma Nicola Marchi, primo cittadino di Ostellato – sono di chi ha abbandonato i cavalli e li ha lasciati proliferare. Abbiamo informato la Procura della Repubblica e stiamo tentando di capire proprietà e responsabilità”.