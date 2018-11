(ANSA) – PERUGIA, 4 NOV – “La Basilica di San Benedetto rinascerà come era e questo è un grande messaggio di speranza per il futuro che, spero, tutti vogliate cogliere”. È quanto ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, nel corso delle celebrazioni del 4 Novembre, festa delle Forze armate, dell’Unità nazionale, svelando così il contenuto del documento consegnato al ministero dei Beni e delle attività culturali da parte della commissione ministeriale per la ricostruzione della Basilica, presieduta dal professore Antonio Paolucci. Documento che era stato depositato il 31 ottobre e che contiene in particolare due indirizzi guida: ricostruire la “casa” di Benedetto con la stessa volumetria di come era prima del sisma 2016 e con il massimo grado di sicurezza antisismico.