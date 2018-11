(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 4 NOV – Non ci sono più dubbi: la finale della Coppa Libertadores vedrà opposte le due ‘grandi’ di Buenos Aires, Boca Juniors e River Plate. E’ stato infatti respinto dalla commissione disciplinare della Conmebol il ricorso del Gremio, che chiedevano partita vinta a tavolino per 3-0 in relazione alla semifinale persa sul campo per 2-1.Motivo della richiesta era stato il fatto che il tecnico del River Marcelo Gallardo, squalificato, aveva diretto la sua squadra via radio della tribuna, e si era recato negli spogliatoi nell’intervallo e dopo la partita, ignorando la sanzione.La Conmebol ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente per cambiare il risultato, pur decidendo di squalificare per 4 turni Gallardo,che nella finale di andata con il Boca (sabato 10),non potrà nemmeno recarsi allo stadio. Il tecnico è stato anche multato di 50mila dollari. Dura la reazione del presidente del Gremio Romildo Bolzan.”Così la credibilità del calcio sudamericano è morta e questa decisione è un incitamento a violare le regole”.