(ANSA) – TORINO, 4 NOV – L’etiope Gena Amdai Sirai ha vinto la 32/a edizione della Maratona di Torino, a cui hanno preso parte in 1.500 atleti. Amda Sirai ha corso in 2 ore 14’48”, e ha preceduto sul traguardo in piazza Castello i keniani Moses Mengich (2 ore 15’51”) e Benjamin Kiprop (2 ore 16’55”); quinto e primo degli italiani Giovanni Grano (2 ore 19′ 03″). Anche in campo femminile successo dell’Etiopia con Denbeli Chefo Shuke (2 ore 35′ 53″), davanti alla keniana Caroline Cherono; terza Laura Brogiato (2 h 38′ 58), campionessa italiana di mezza maratona e alla sua prima prova sui 42,195 km.