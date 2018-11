(ANSA) – FIRENZE, 4 NOV – Gli audio originali del processo a Nelson Mandela (1918-2013), avvenuto tra il 1963 e 1964, si potranno ascoltare nel documentario ‘The State Against Mandela and The others’ di Nicolas Champeaux e Gilles Porte proiettato in prima italiana stasera alla 59/a edizione del Festival dei Popoli a Firenze. Il documentario rievoca in 100 minuti le fasi cruciali del dibattimento processuale attraverso le vere voci dei protagonisti, impreziosite da sequenze di animazione molto coinvolgenti. “Sequenze – ha spiegato il regista Nicolas Champeaux – che sono anche integrate dai commenti dei protagonisti ancora in vita di questo importante capitolo nella storia dei diritti umani. Il documentario e la ricostruzione delle voci sono stati possibili grazie ad un’importante tecnica che ha recuperato le registrazioni del processo per una durata complessiva di 256 ore e che sono tornate disponibili dal 2016”.