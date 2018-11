(ANSA) – ALVDAL (NORVEGIA), 4 NOV – L’esercitazione Nato in Norvegia “serve per mantenere la pace”: lo ha detto all’ANSA il colonnello Giuseppe Scuderi, che comanda il 187/o reggimento dei paracadutisti della ‘Folgore’. “Ci addestriamo per essere in grado di assicurare una difesa sempre più efficiente, sempre più integrata e capace di cooperare con i nostri alleati”, ha spiegato il colonnello, mentre la sua brigata avanzava tra boschi nell’area di Alvdal. ‘Trident Juncture 18’, da oggi a mercoledì, prevede la simulazione realistica della ‘liberazione’ della Norvegia dalle forze di invasione ‘nemiche’. Con le donne e gli uomini del reggimento, schierato negli ultimi due decenni su tutti i principali teatri di impegno delle forze militari italiane, “oggi 4 novembre abbiamo ricordato i caduti che hanno contribuito alla pace e alla sicurezza della nostra Nazione”, ha sottolineato il comandante.