(ANSA) – BOLOGNA, 4 NOV – Cercava continuità, l’Atalanta e la trova a Bologna. Terza vittoria consecutiva, per giunta in rimonta. Per Gasperini è un ulteriore segnale di forza: “Abbiamo costruito la vittoria con il gioco, senza sbandare dopo essere andati sotto. Siamo partiti ad handicap e abbiamo dimostrato la forza di reagire anche se incappiamo in episodio negativo, recuperando. È stato importante vincere così”. E importante inizia a essere la classifica: “E’ molto corta ma per competere in questo gruppone con la Sampdoria, la Fiorentina e le altre dobbiamo crescere ancora e continuare a giocare così. Abbiamo fiducia e abbiamo margini per riuscirci”. E in fondo la zona Europa League è distante solo 3 punti.