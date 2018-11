(ANSA) – ROMA, 4 NOV – Il Milan ha battuto Udinese 1-0 nel posticipo serale dell’11/a giornata, giocato alla Dacia Arena di Udine, e sale al quarto posto in classifica insieme con la Lazio. E’ il terzo successo consecutivo dei rossoneri, premiati ancora una volta da Romagnoli, in gol addirittura al 97′. Nel posticipo delle 18, l’Atalanta aveva battuto 2-1 il Bologna in rimonta al Dall’Ara.