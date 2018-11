(ANSA) – WASHINGTON, 4 NOV – “Le sanzioni all’Iran sono le più dure che il nostro Paese abbia mai imposto, vedremo cosa succede”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump ai cronisti prima di partire per un comizio in Georgia. Le sanzioni scatteranno alla mezzanotte degli Stati Uniti (le sei del mattino in Italia), ma 8 Paesi saranno esentati per 6 mesi. L’amministrazione Usa non ha però ancora svelato quali siano questi Paesi.