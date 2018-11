(ANSA) – ORISTANO, 5 NOV – Due scheletri sono stati ritrovati nelle campagne di Siamanna, nell’Oristanese. Si tratta del secondo ritrovamento di ossa nel giro di 10 giorni in Sardegna, dopo la scoperta di altri tre scheletri sul Supramonte di Orgosolo, nel Nuorese. Sul posto sono a lavoro i Carabinieri della Compagnia di Oristano guidati dal capitano Francesco Giola. Ad avvertire i militari è stato il proprietario del terreno agricolo in località Idili non lontano dal paese che si trova a 16 km da Oristano. I due scheletri, entrambi in buono stato di conservazione, sono stati scoperti mentre l’uomo eseguiva alcuni lavori con una pala meccanica in prossimità di un muretto a secco. “In questo momento è prematura fare qualsiasi ipotesi” dice il procuratore della Repubblica di Oristano Ezio Domenico Basso. Per saperne di più sulla data della morte e sulla possibile identità bisognerà attendere gli esiti degli esami del medico legale.