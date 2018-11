(ANSA) – MILANO, 05 NOV – “È un problema grosso che abbiamo in Italia, quello dell’abusivismo edilizio, che ha una storia antichissima”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, spiegando di aver “costituito un gruppo di lavoro fatto da magistrati, forze dell’ordine e giuristi per studiare e proporre al Parlamento e al Governo una norma più veloce per gli abbattimenti”. Per quanto riguarda il caso in Sicilia, “il procuratore della Repubblica ha rappresentato pubblicamente che quella casa era abusiva e questo fa riflettere: se una casa è in un luogo in cui non si può costruire non è per un vincolo apodittico, per il gusto di metterlo, ma quel vincolo serve a tutelare quelle persone che, ahimè, non ci sono più e per tutelare il bene collettivo. Ci sarà un motivo per cui si dice ‘no’ in alcuni casi, quindi se qualcuno malgrado il ‘no’ tende comunque a costruire ci deve essere una norma più veloce e speditiva, garantista per tutti i cittadini e per il bene collettivo che quella casa poi non rimanga imperitura per anni”.