(ANSA) – CREMONA, 5 NOV – La Cremonese ha scelto il tecnico Massimo Rastelli per sostituire Andrea Mandorlini. La decisione nella notte di domenica e questa mattina il tecnico è stato presentato. “Stando a casa ho visto tutte le partite di serie A e B e mi sento pronto per questa nuova avventura. Sono emozionato e felice di poter tornare in pista in una piazza così importante. Non nascondo che ho avuto proposte anche dalla serie A – ha detto -, ma il progetto Cremonese era il più affascinante. L’obiettivo da qui alla fine della stagione è risalire la classifica e centrare la zona playoff per poi giocarci qualcosa di importante. Ho a mia disposizione un organico importante con calciatori esperti e qualche giovane interessante. Dovremo dare l’anima in ogni gara, ma cercando di giocare bene a calcio”.