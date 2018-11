(ANSA) – BARI, 5 NOV – Il Movimento Anti Bullismo ‘Mabasta’, animato da studenti adolescenti, nato nel 2016 ad opera di una classe di alunni 14enni dell’Istituto “Galilei-Costa” di Lecce, ha diffuso ‘i due comandamenti’ individuati nell’ambito di quello che definiscono il “Modello Mabasta”, ossia una serie di idee, consigli e azioni che ogni classe e scuola d’Italia può liberamente adottare per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo fra giovani. Sono tutte pratiche originali (alcune anche molto divertenti) concepite dalle giovani menti degli studenti di ‘Mabasta’, secondo i quali sarebbe sufficiente che ognuno seguisse i due comandamenti per prevenire e spegnere ogni forma di bullismo o cyberbullismo. Il primo comandamento recita: non fare agli altri ciò che non vorresti che gli altri facessero a te. Il secondo comandamento è: fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. Per gli studenti occorre “davvero dare una frenata e una svolta decisiva ai tanti, troppi episodi di prevaricazione”.