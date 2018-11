(ANSA) – VENEZIA, 5 NOV – “Sta circolando una voce del tutto falsa, che danneggia ulteriormente un territorio ferito ma che sta già lavorando per risollevarsi in tempi brevi: la montagna veneta sarà pronta per la stagione invernale 2018/2019 e chi vorrà trascorrere le sue vacanze nelle nostre località sciistiche troverà l’accoglienza di sempre”. L’assessore al turismo della Regione, Federico Caner, smentisce le dicerie che vorrebbero la prossima stagione turistica invernale nelle Dolomiti e montagne venete compromessa a causa dei danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi.