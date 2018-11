CARACAS – La Comisión Europea (CE) informó que todavía no están dadas las condiciones para una mediación o diálogo en Venezuela y dijo que tanto la Unión Europea como Latinoamérica, siguen buscando alternativas para consolidar un grupo de contacto que ayude a solventar la crisis política y económica que enfrenta el país.

Carlos Martín Ruiz De Gordejuela, ejecutivo comunitario, informó durante una rueda de prensa que en los momentos actuales, la UE y Latinoamérica exploran posibilidades de establecer este punto de contacto con países concernidos e interesados de la región, así como con actores internacionales.

Destacó que Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, ya había hecho mención en el Parlamento Europeo, acerca de la posición de la UE de considerar que aún no está dado el momento para una mediación o un diálogo, por lo que pudiera no tener posibilidades de éxito debido a no contarse en la actualidad con las mejores condiciones.

Señaló que una iniciativa internacional podría, “ayudar a construir las condiciones que eventualmente conducirían a relanzar un proceso político” y que esa era “solo una posibilidad” que se está explorando.