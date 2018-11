In apertura di puntata spazio ai giovani vincitori della Settima Edizione del “Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo” riservato agli under 31, nato per ricordare un maestro del giornalismo Rai che è stato anche direttore dell’allora neonata Rai International e ha poi fondato RaiNews24, la prima all news italiana. In studio con Monica Marangoni, Lorenzo Pirovano, vincitore nella categoria “webdoc” e Madi Ferrucci, vincitrice nella categoria “video”, accompagnati da Mara Filippi Morrione, portavoce del “Premio Morrione” e Amalia De Simone, tutor giornalistico del premio.

Poi, Monica incontra Duccio Forzano, regista di tanti grandi show di prima serata della Rai, a cominciare dal Festival di Sanremo. Segue la “lezione” d’italiano, con Beatrice Palazzoni, linguista della “Società Dante Alighieri” e poi si va a scoprire come se la cava il nostro Dante Alighieri, Gianni Ippoliti, alle prese con il vino dei giorni nostri.

Pamela D’Amico, artista poliglotta che canta in 8 lingue, ma resta innamorata della musica italiana, si racconta alla nostra Monica e poi si esibisce per noi in studio. Si chiude con il collegamento da Milano, dove Piero Bassetti, per la rubrica “Made by Italics” descrive e spiega lo stile di vita italico.

Per le storie dal mondo andiamo a conoscere prima Giovanna Michela Altomare, un’italiana che ha deciso di lavorare e di vivere a Dubai. Poi, Angela e Melissa Marotta, produttrici di vino al Niagara on the Lake in Canada.

Programmazione Lunedì 5 Novembre:

L’Italia Con Voi è il nuovo programma ideato e prodotto da Rai Italia per gli italiani nel mondo, che raccoglie e arricchisce l’eredità di “Community-L’altra Italia”.

Padrona di casa è Monica Marangoni, già conosciuta per la conduzione di varie trasmissioni Rai. Al pianoforte Stefano Palatresi, apprezzato fin dalla sua collaborazione a Quelli della Notte. Con la partecipazione di Gianni Ippoliti nelle vesti di Dante Alighieri.

L’Italia con Voi ha l’onore di fregiarsi di “programma recommended by Renzo Arbore”.

In onda tutti i pomeriggi su Rai Italia, dal lunedì al venerdì, con una formula originale e rinnovata, per 90 minuti ricchi di ospiti e servizi dal mondo e dall‘Italia.

