CARACAS – Trujillanos e Zamora hanno approfittato del fattore campo ed hanno battuto rispettivamente Deportivo Lara (2-1) e Deportivo La Guaira (1-0) nell’Octagonal del Torneo Clausura.

Nello stadio José Alberto Pérez, ai padroni di casa é bastata una doppietta José Hernández Chávez (37’ e 54’) per avere la meglio sul Deportivo Lara. La formazione ospite era passata in vantaggio grazie ad una pennellata su calcio di punizione di Argenis Gómez (27’).

Allo Zamora é bastato un gol di José Soto (18’) per mandare al tappeto il Deportivo La Guaira. La formazione arancione ha tentato in tutti i modi di sfondare la porta avversaria con gli assalti di César “Maestrico” González e Darwin González ma non sono riusciti a sfondare la porta llanera.

Entrambe le squadre hanno chiuso la gara in 10, per La Guaira é stato espulso Diego Gurri (58’) e per i bianconeri Darwin Matheus (73’).

A Mérida, Estudiantes e Deportivo Táchira non sono andati oltre lo 0-0. Per la prima volta in questa stagione la formazione accademica non ha segnato un gol tra le mura dello stadio Metropolitano. L’ultima volta che Estudiantes e Táchira hanno pareggiato 0-0 nella ciudad de los caballeros é stato il 17 gennaio 2010.

Gara affascinante sul campo dello stadio Olímpico della UCV Caracas e Monagas hanno pareggiato 2-2. Le reti capitoline sono state griffate da Nestor Canelón (10) e dal colombiano Jesús Arrieta (54’), mentre per i guerreros de Guarapiche ha lasciato il segno Jesús “Patoncito” González con una doppietta (15’ e 64’).

Le gare di ritorno si disputeranno nel seguente modo Deportivo Táchira-Estudiantes e Deportivo La Guaira-Zamora sono in programma per mercoledì. Mentre giovedì ci saranno Deportivo Lara-Trujillanos e Monagas-Caracas.

Il vincitore del Torneo Clausura si qualificherá per la fase a gironi della Coppa Libertadores 2019 e giocherà la finale scudetto con lo Zamora.

(di Fioravante De Simone)