(ANSA) – WASHINGTON, 6 NOV – Amazon ‘divide’ la sua seconda sede fra Long Island City, nel Queens a New York, e Crystal City in Virginia, nei pressi di Washington. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali i manager di Amazon avrebbero incontrato nelle settimane scorse sia il governatore di New York, Andrew Cuomo, sia il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, dai quali avrebbero ottenuto potenziali centinaia di milioni di dollari di aiuti. Amazon ha annunciato che stava cercando una seconda sede, al di la’ di quella di Seattle, nei mesi scorsi, prevedendo un annuncio entro fine anno. Si sarebbe ora arrivati alle battute finali delle trattative: la decisione di dividere la seconda sede in due arriva a sorpresa. Amazon intende aprire 2 uffici identici, ognuno con 25.000 dipendenti. Quando aveva annunciato la sua caccia a una seconda sede, Amazon aveva precisato che la ‘prescelta’ avrebbe ottenuto 5 miliardi di dollari di investimenti con la creazione di complessivi 50.000 posti di lavoro.