(ANSA) – ROMA, 6 NOV – “Il nostro Paese non ha da prendere lezioni da nessuno sul fronte della tutela dei diritti: la soglia era alta e alta rimane, com’è giusto che sia in un Paese democratico come il nostro”. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni (Lega), intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama, nel corso dell’esame del decreto sicurezza. “Prevediamo invece una riforma dell’integrazione a chi ha tutela di protezione internazionale. Tutto questo non può essere garantito al semplice richiedente asilo, che avrà una forma di tutela meno garantita di chi ha avuto una protezione internazionale. Gli Sprar – sottolinea Molteni – non vengono cancellati, ma resi più efficienti. Non si spende meno, ma si spende meglio”.