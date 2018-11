(ANSA) – SAN PAOLO, 6 NOV – Luiz Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano, ha concluso la sua relazione sul caso di Cesare Battisti, l’ex terrorista condannato all’ergastolo in Italia rifugiatosi nel paese sudamericano, e ha chiesto al presidente dell’alta corte, José Antonio Dias Toffoli, di fissare una data per la sua discussione. Lo ha reso noto oggi il quotidiano Folha de Sao Paulo, precisando che Fux ha chiesto che il caso sia esaminato in sessione congiunta da tutti i magistrati del Stf, e non solo dalla prima sezione della corte. Ieri sera, la Procuratrice Generale brasiliana, Raquel Dodge, ha chiesto all’alta corte di risolvere con urgenza il caso di Battisti. Il Stf si era già dichiarato a favore dell’estradizione di Battisti nel 2010, lasciando però l’ultima parola all’allora presidente, Lula da Silva, riguardo alla sua permanenza nel paese. Lula concesse all’italiano la residenza permanente in Brasile nelle ultime ore del suo mandato.