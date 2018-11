(ANSAmed) – TEL AVIV, 6 NOV – La morte per morbillo di una bimba di 18 mesi ha riaperto in questi giorni il dibattito sulle vaccinazioni obbligatorie alle quali alcuni settori della società – in particolare una minoranza radicale di ebrei ultraortodossi – si oppongono. Sono appunto membri di una setta estremista, quella dei Neturey Karta, i genitori di quella bebè: non solo non l’avevano vaccinata, riferiscono i media, ma nemmeno l’avevano iscritta all’anagrafe israeliana e i servizi sanitari ignoravano del tutto la sua esistenza. Intanto, secondo la stampa, solo saliti a 1.300 i casi di morbillo registrati in Israele negli ultimi otto mesi: di questi, 600 ad ottobre. Sono cifre senza precedenti negli ultimi anni e alla Knesset (parlamento) viene adesso discusso un progetto di legge su una “strategia nazionale” per le vaccinazioni e sulle possibili sanzioni ai genitori che le rifiutino: o per motivi di coscienza o perché persuasi che esse siano potenzialmente più pericolose delle malattie stesse.