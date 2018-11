(ANSA) – ROMA, 6 NOV – “Da uomo di sport ho posto tre domande a Giorgetti: l’obiettivo, una riflessione sull’autonomia dello sport e quale sarà il centro del sistema di elaborazione delle politiche sportive del Paese, quale sarà questo luogo, questo momento, quali saranno gli uomini e le donne che dovranno elaborare gli indirizzi di politica sportiva del Paese al quale consegue poi la vigilanza sulla verifica dell’andamento”. Lo dice il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, in merito alle novità introdotte dal governo nella legge di bilancia in merito di sport. “Per quanto riguarda il Cip abbiamo aperto un tavolo di riflessione con Giorgetti su tutta una serie di aspetti e peculiarità sul movimento che rappresento: stiamo ragionando per capire quale sarà la strada più opportuna per fare del bene al Cip e non del male”, ha concluso Pancalli.