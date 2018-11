(ANSA) – ROMA, 06 NOV – Justin Rose e Tommy Fleetwood offrono un assist a Francesco Molinari che vede più vicino il titolo di campione della Race to Dubai 2018. Entrambi i player britannici, così come l’azzurro, non scenderanno in campo questa settimana (8-11 novembre) in Sudafrica per il Nedbank Challenge di golf, penultima tappa stagionale delle Rolex Series European Tour. La corsa verso la palma di miglior giocatore europeo si deciderà dunque a Dubai nel Dp World Tour Championship (15-18 novembre). E sarà ristretta solamente ai “Moliwood”, con Rose (appena tornato leader mondiale il campione olimpico si appresta a tornare n.2 con Brooks Koepka destinato a riprendersi lo scettro) fuori dai giochi. A Sun City, in Sudafrica, sul green del Gary Player CC, la star del torneo sarà Rory McIlroy. Il nordirlandese parte con i favori del pronostico in una rassegna che vedrà nel field anche altri big del calibro di Sergio Garcia (che a Parigi ha stabilito il nuovo record di punti, 25,5,).