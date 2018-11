(ANSA) – WASHINGTON, 6 NOV – Sono 36 milioni gli elettori che hanno votato col voto anticipato per Midterm. Lo scrive Politico. Una cifra record, che supera quella di ogni altra elezione di Midterm e che potrebbe preparare il terreno a qualche grande sorpresa al termine del voto. In genere l’alta affluenza favorisce i dem ma resta da vedere se con sua intensa campagna in giro per il Paese Donald Trump e’ riuscito a mobilitare la sua base. Intanto si registrano lunghe file ai seggi in America dove le operazioni di voto per le elezioni di meta’ mandato sono già iniziate in 37 stati e nel District of Columbia. Prevista un’affluenza record, nonostante il maltempo che imperversa soprattutto sulla costa orientale. Affluenza che potrebbe toccare i livelli da primato della fine degli anni ’60.