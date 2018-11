(ANSA) – BOLZANO, 6 NOV – Un elicottero di una mega segheria austriaca sarebbe stato avvistato in Alto Adige, mentre sorvolava un bosco colpito dal maltempo. E’ quanto si apprende da fonti del settore legno a Bolzano. In Austria operano cinque segherie che lavorano ciascuna un milione di metri cubi di legno all’anno, una addirittura 1,2 milioni, ovvero circa il danno registrato in Alto Adige oppure un decimo dell’intero settore in Austria. Il portale internet Holzkurier.com, dedica vari articoli ai danni ai boschi in Italia. A Bolzano nel tardo pomeriggio si riunisce un tavolo tecnico, al quale parteciperà l’assessore provinciale Arnold Schuler, i proprietari dei boschi, le segherie e alcuni esperti. “Ci sono due priorità: pulire i boschi dagli alberi caduti ed evitare un crollo dei prezzi”, ha detto Schuler all’ANSA. “Dobbiamo sviluppare una strategia comune per evitare il caos e di conseguenza effetti negativi per l’intero settore”, ha aggiunto l’assessore.