(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 6 NOV – Il tema del Messaggio per la 52a Giornata Mondiale della Pace che si celebra il 1° gennaio 2019 è: “La buona politica è al servizio della pace”. Lo comunica il Vaticano commentando: “La responsabilità politica appartiene ad ogni cittadino, e in particolare a chi ha ricevuto il mandato di proteggere e governare. Questa missione consiste nel salvaguardare il diritto e nell’incoraggiare il dialogo tra gli attori della società, tra le generazioni e tra le culture. Non c’è pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha come prima condizione il rispetto della parola data”. “L’impegno politico, che è una delle più alte espressioni della carità, porta la preoccupazione per il futuro della vita e del pianeta, dei più giovani e dei più piccoli, nella loro sete di compimento”, si legge ancora nel commento al tema scelto dal Papa.