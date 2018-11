In questa puntata Zucchero è l’ospite di Maria Cristina Zoppa, per la rubrica “EraOra. Il lato C della musica”, mentre il nostro Stefano Salimbeni incontra a Boston, Giulio Rapetti, in arte Mogol, autore di centinaia di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

In studio con Monica Marangoni e Stefano Palatresi, al piano, tanti altri ospiti interessanti. Si comincia con Daniele De Michele, in arte Don Pasta e il suo film documentario che racconta quattro figure rappresentative della cucina italiana. Poi, Sergio Malara, direttore del Consorzio Promovetro di Murano ci parala dei famosi vetri artistici.

Seguono Lucia Celi, Social Media Analist e Claudia Rualta, digital strategist e copywriter che affrontano un argomento di grande attualità: la “Reputazione Digitale”.

I piccoli comuni sono il tema trattato con Vanessa Pallucchi, vice presidente nazionale di Legambiente. Poi, si parla degli italiani all’estero con il Senatore Francesco Giacobbe, eletto nella Circoscrizione Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Chiude la puntata, per “I had a dream”, la storia di Brunello Cucinelli, un uomo visionario, filosofo e filantropo.

Programmazione Martedì 6 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

