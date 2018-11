(ANSA) – TORINO, 6 NOV – “Il mio rapporto con Pogba? Lo classifico come un buon rapporto tra giocatore e allenatore”. Così Mourinho, sul feeling con il centrocampista francese, ex Juventus, che secondo la stampa inglese sarebbe tempestoso. “Una cosa è quello che dice la stampa – ha risposto l’allenatore del Manchester United – un’altra quella che dice Paul, un’altra cosa ancora quella che dico io. La stampa dice ‘rapporto orribile?’,. Io so che Paul qualche settimana fa ha detto che tra me e lui c’è un rapporto tra allenatore e giocatore, io dico un buon rapporto tra allenatore e giocatore”. E Pogba ha aggiunto “Sono ancora qui che gioco, è l’allenatore che decide. Io voglio giocare e dare il meglio e basta, tutte le polemiche non mi toccano minimamente, faccio il mio lavoro”.