(ANSA) – LIVORNO, 6 NOV – Un terremoto scuote il Livorno calcio: il presidente Aldo Spinelli e il figlio Roberto, amministratore delegato della società, si sono dimessi, mentre Cristiano Lucarelli non è più l’allenatore. Lo comunica la società amaranto, con una nota. Il Livorno calcio, si legge, “con grande rammarico e dispiacere della società e degli azionisti tutti, come purtroppo accade in questi casi in cui l’unico a pagare è l’allenatore, annuncia il cambio di mister Lucarelli alla guida tecnica”. Nella stessa comunicazione la società formalizza anche le dimissioni dagli incarichi societari del presidente Aldo Spinelli e del figlio, l’ad Roberto. “Essendo la società la prima ad avere responsabilità per i risultati della squadra, contestualmente, annuncia le dimissioni del presidente Aldo Spinelli e dell’amministratore delegato Roberto Spinelli”.