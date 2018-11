CARACAS –El grupo interdisciplinario de Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, presentaron un reporte acerca de la salud del país en el que observaron que la mayoría de los hospitales del Zulia están en una etapa de profunda gravedad.

El grupo asegura que de los 34 hospitales de esta región 32 están en un alto riesgo de paralizar sus servicios por la falta de insumos básicos para administrarles a los pacientes.

El reporte detalla que las principales causas para un posible cierre técnico son: fatal de material medio-quirúrgico, deterioro de las infraestructuras, y pérdida de profesionales altamente capacitados de este gremio.

Según el Colegio de Médicos del estado Zulia participante de este reporte señaló que entre los años 2014 y 2018, 1.240 médicos han emigrado de Venezuela, en el que no agregan a las personas que no se colegiaron o no registraron sus salidas.

“70% de los quirófanos de los hospitales están fuera de servicio y el 30% restante funciona de forma irregular debido a los cierres temporales que deben hacerse por fallas de los equipos y problemas relacionados con la falta de limpieza y descontaminación de los pabellones”, señala el informe.

Las organizaciones no gubernamentales que apoyaron la realización de estas cifras señalan que los hospitales no usan más del 50% de sus capacidades y observan que el colapso de los servicios básicos ha influido negativamente en la situación de los hospitales.

De la misma manera destaca el cierre de laboratorios para la realización de exámenes. 8 de cada 10 laboratorios han tenido que cancelar sus actividades por la falta de reactivo.

Se estima que la falta de reactivos representa un 95%, lo que ha tenido como consecuencia la pérdida del talento de los laboratorios, en el que se pasó de tener 2.500 puestos de trabajo a tan solo 600 por la ausencia de personas.

El documento puntualizó que hay una aguda escasez de medicamentos para los pacientes de diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias agudas y diarreas supera, en promedio, que supera el 60%.

Fueron 4 instituciones y 11 ONG que trabajaron conjuntamente para realización de esta investigación profunda acerca de la realidad hospitalaria que está sufriendo el estado más caluroso de Venezuela, Zulia.