(ANSA) – FIRENZE, 6 NOV – La prima uscita da neopresidente della Figc, Gabriele Gabriele ha voluto dedicarla alla Nazionale femminile e all’Under 23, attualmente in ritiro a Coverciano. Il n. 1 della Federcalcio ha incontrato le due Nazionali che sono in ritiro la prima per preparare l’amichevole di sabato contro la Germania e la seconda per uno stage di tre giorni. “La mia presenza qui vuole confermare quanto la Figc sostenga lo sviluppo del calcio femminile – ha dichiarato Gravina, rivolgendosi alle azzurre -. Finora è stato svolto un gran lavoro, la Federazione intende proseguire su questa strada, puntando a migliorare ancora. Il mio obiettivo è di far riconoscere al calcio femminile uno status che consenta alle calciatrici di avere maggiori opportunità di tutela e permetta alla disciplina di fare il definitivo salto di qualità”. “Intanto – ha concluso Gravina – aver centrato la qualificazione ai Mondiali è un risultato straordinario”.