(ANSA) – TORINO, 6 NOV – A Cristiano Ronaldo manca ancora, con la maglia bianconera, il primo gol in Champions, ma Allegri è convinto che lo realizzerà domani. “Sono convinto che segna domani – sorride l’allenatore dei bianconeri – ma non scordiamoci che finora Cristiano ha giocato una sola partita in Champions, a Manchester, e ha fatto l’assist decisivo”. ‘CR7′ è stato espulso infatti a Valencia dopo 29’ e ha saltato per squalifica la seconda partita, a Torino contro lo Young Boys. “Ronaldo ha detto in un’intervista che sono divertente? Le sue parole fanno piacere – dice il tecnico bianconero – ma per me il divertimento significa vittoria. Le cose stanno andando bene, ma in questo periodo della stagione non ci vince niente, ci sono solo traguardi intermedi. Il primo obiettivo dopo la qualificazione agli ottavi di Champions sarà la Supercoppa Italiana, da vincere il 16 gennaio contro il Milan”.