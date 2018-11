(ANSA) – ROMA, 6 NOV – Finisce 1-1 al San Paolo tra napoli e Psg, 4/o turno del girone C di Champions che, alla luce del sorprendente ko del Liverpool a Belgrado, garantisce agli azzurri di Ancelotti in secondo posto e con la prospettiva di giocare in casa il prossimo turno contro la Stella Rossa. Psg in vantaggio nel recupero del primo tempo con Bernat, raggiunto al 17′ della ripresa da Insigne su rigore. Dopo il quarto turno, Napoli e Liverpool guidano con 6 punti, davanti a Psg con 5 e Stella Rossa a 4.