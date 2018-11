FIRENZE. – Nasce la rete delle città europee capitali della cultura: è quanto prevede la dichiarazione sottoscritta a Firenze dai rappresentanti delle 45 città che sono state in passato o sono state già designate per il futuro capitali europee della cultura. “A Bruxelles – ha commentato il commissario europeo Tibor Navracsics – abbiamo bisogno delle esperienze di queste città, di raccoglierle e sintetizzarle; e i sindaci, le città, hanno bisogno dell’aiuto di Bruxelles, affinché i nuovi progetti possano essere finanziati dalla Commissione europea”.

Nella dichiarazione i firmatari si impegnano a “contribuire a preservare e migliorare le nostre espressioni culturali e il patrimonio culturale, continuare a integrare e mantenere le politiche e le attività culturali all’ordine del giorno sia delle nostre agende municipali sia in altri forum e reti correlati, favorire il dialogo, lo scambio di buone pratiche ed esperienze sulle politiche e attività culturali tra le nostre città e con le città di paesi terzi, stabilire una rete di sindaci delle capitali europee della cultura che si riuniranno ogni due anni in una diversa capitale della cultura per valutare i progressi fatti e discutere nuove idee e proposte”.